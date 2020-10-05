6 октября Марс приблизится к Земле на максимально близкое расстояние

Это невероятное событие случится 6 октября. Расстояние между Марсом и нашей планетой будет составлять всего 62,1 миллионов километров. После этого планеты начнут постепенно отдаляться и следующее сближение произойдет только через 15 лет, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Когда Марс будет находиться на таком расстоянии, то его можно без проблем увидеть не только с помощью телескопа, но даже и без него. Красная планета будет располагаться в той части неба, где практически нет звезд. Если использовать телескоп, то рядом с Марсом можно будет рассмотреть Сатурн и Юпитер. Подобные сближения случаются тогда, когда Земля находится на максимальном расстоянии от Солнца, а Марс в свою очередь на минимальном. В этот момент расстояние между планеты составляет примерно 54,6 миллионов километров. Если же Марс будет находиться далеко от Солнца, а Земля близко к нему, то расстояние увеличивается до более, чем 400 миллионов километров. Рекордное сближение планет было зафиксировано специалистами в 2003 году. Тогда между Красной планетой и Землей расстояние составило всего лишь 55,7 миллионов километров. После того сближения, что произойдет 6 октября, Земля начнет постепенно удаляться от Марса. Данный процесс завершится только в 2029 году. Затем планеты начнут двигаться уже навстречу друг другу и сблизятся на расстояние в 56,9 миллионов километров в 2035 году. Стоит отметить, что в этот год на Марс было запушено несколько миссий. НАСА в июле отправило марсоход Perseverance. Затем было отправлено еще две миссии. Следующие миссии запланированы на 2022 году. Они вернут назад образцы, полученные на Марсе. Но в 2022 году им придется пролететь на 20 миллионов километров больше, ведь расстояние между планетами заметно увеличится.