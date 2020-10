Объект, обнаруженный на орбите Земли, может быть искусственного происхождения

Несколько дней назад поступило заявление о том, что у Земли обнаружили еще один спутник небольшого размера. Но ученые не уверены в том, что данный объект имеет естественное происхождение, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Объект, который получил название 2020 SO, постепенно приближается к нашей планете. Его называют «мини-луной», ведь он может остаться на орбите вплоть до конца весны следующего года. Стоит отметить, что на орбиту Луны попадает огромное количество астероидов и метеоров небольшого размера. Они также получают название от астрономов «мини-луны». Непосредственно определение «луна» подразумевает под собой объект природного происхождения, который находится под воздействием гравитационного притяжения планеты. Астрономы некоторое время назад нашли объект, который не несет Земле никакой угрозы, но при этом он может попасть под гравитационное влияние нашей планеты примерно на 8 месяцев. С помощью моделирования ученые установили, что объект 2020 SO два раза приблизится к Земле. Впервые это случится 1 декабря. Расстояние от поверхности планеты будет составлять примерно 50 тысяч километров. Второе сближение произойдет 2 февраля следующего года. Конечно, подобный анализ был сделан на основе незначительного количества информации и может в скором времени измениться. Тони Данн и другие специалисты, которые следят за данным объектом, заметили нечто странное. Он двигается намного медленнее, чем любые другие космические камни. Именно после этого появились предположения о том, что объект может иметь искусственное происхождение. 2020 SO движется со скоростью 0,6 км в секунду. В свою очередь космические объекты передвигаются со скоростью 11-72 км за секунду. Пол Чодас из НАСА заявил, что объект, скорее всего, является всего лишь частью космического мусора.