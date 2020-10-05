Эрдоган счел ОБСЕ виновной в конфликте в Нагорном Карабахе

Реджеп Тайип ЭрдоганФото: Turkish Presidency / AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган счел Минскую группу ОБСЕ виновной в военном конфликте в Нагорном Карабахе. Его цитирует РИА Новости.

«Минская группа не занималась урегулированием проблемы Карабаха. Именно из-за ее халатности и бездействия ситуация пришла к такому результату. Мировое сообщество молча смотрело на оккупацию со стороны Армении», — заявил он.

Эрдоган добавил, что Азербайджан «решительно продвигается вперед» и отбивает территории Нагорного Карабаха. По словам президента, Баку уже «освободил» многие населенные пункты, и Анкара поддерживает его.

Сопредседателями Минской группы являются Россия, Франция и США. В октябре президенты этих стран Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп сделали совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий. Лидеры трех стран призвали руководителей Армении и Азербайджана возобновить переговоры по урегулированию ситуации.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.