В Карабахе рассказали о ловушке для азербайджанцев

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Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) смогла поймать в ловушку крупное подразделение Вооруженных сил Азербайджана и разбить его. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

По его словам, вооруженные силы непризнанной республики на одном из самых сложных направлений линии фронта сымитировали отступление, и противник, не разгадав тактический маневр, занял оставленные позиции. После этого военные НКР нанесли сильный артиллерийский удар по ним, большая часть подразделения азербайджанцев была уничтожена, остальные бежали. Потери противника в этом эпизоде Арцах оценивает в 200 человек.

Одновременно Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье» передает сообщение президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что вооруженным силам Баку удалось занять три села и ряд стратегических высот в Джебраильском районе Нагорного Карабаха. Идет ли речь о том же эпизоде боевых действий, неизвестно.

Алиев и официальные лица Азербайджана регулярно сообщают о том, что им удалось отбить у противника новые позиции, стратегически важные объекты и даже города. Однако Армения и Арцах подтвердили такое заявление всего один раз, в первый день боевых действий, и позже заявили о возвращении позиций.

Азербайджан ввел свои войска на территорию непризнанной Нагорно-Карабхской республики ранним утром 27 сентября. По официальной версии Баку, поводом для «контрнаступательной военной операции» стали обстрелы мирных сел со стороны противника. В боевых действиях участвует и Армения, которая, согласно международным соглашениям, является гарантом безопасности Карабаха. Кроме того, сейчас обстрелам подвергается и ее территория. Азербайджан официально поддержала Турция и израильские военные.