Тарзан оценил свадебный стриптиз Ксении Собчак

Источник изображения: YouTube «Осторожно, Собчак!»

Тарзан оценил стриптиз Ксении Собчак, который она станцевала год назад на свадьбе для Константина Богомолова. Он оценил представление теледивы, но заявил, что внес бы некоторые корректировки в него. Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова запомнилась многим. В один из столичных ЗАГСов пара подъехала на катафалке. На банкете, где присутствовало много гостей, ведущая станцевала стриптиз для режиссера. В рамках интервью с Тарзаном она попросила его оценить номер с профессиональной точки зрения, поскольку год назад публика восприняла выступление неоднозначно.

Изображение взято с: YouTube «Осторожно, Собчак!»Собчак исполняла танец под композицию Ирины Аллегровой «Войди в меня». Она призналась, что ранее не танцевала стриптиз. На сцене ведущая появилась в черном боди и колготах в сеточку. Тарзан, имя многолетний опыт в постановке подобных танцев, оценил выступление теледивы. Однако он бы изменил финальную часть, сделав ее более трагичной.