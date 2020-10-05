У Регины Дубовицкой заметили симптомы болезни Юлии Началовой

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Врач-ревматолог предположил, что Регина Дубовицкая страдает от заболевания, унесшего жизнь Юлии Началовой. К такому выводу он пришел, изучив внешние изменения телеведущей передачи «Аншлаг». Регина Дубовицкая все реже появляется на светских мероприятиях, а там, где ее удается увидеть, гости поражаются тому, как сильно изменилась телеведущая. У 71-летней Дубовицкой на суставах пальцев появились странные шишковидные наросты, а под ногтями скопилась грязь. Медик полагает, что у нее развился ревматоидный полиартрит.

Одним из основных симптомов подагрического или ревматоидного полиартрита является воспаление суставов, отметил врач-ревматолог. При этом из-за болезни руки могут болеть так сильно, что пациент вынужден постоянно принимать таблетки, а подстригание ногтей может причинять невыносимые муки.