Умерла режиссер фильмов «Спешите делать добро» и «Вечно живые»

Майя МарковаФото: Kino-teatr.ru

Умерла Майя Маркова, режиссер фильмов «Спешите делать добро» и «Вечно живые». Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

«На 95-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера телевизионных фильмов Марковой Майи Алексеевны», — говорится на сайте организации.

Майя Маркова родилась 22 марта 1926 года в Москве. В 1949 году закончила актерский факультет ВГИКа. С 1950-го Маркова работала на Центральном телевидении: начинала ассистентом главной редакции программ для детей, а с 1955-го была режиссером главной редакции литературных программ.

Известна как режиссер таких телевизионных фильмов и спектаклей как «Дикая собака Динго», «Тайна далеких морей», «Экипаж разноцветных стрел», «Новогодняя ночь», «В стране волшебников», «Далекое и близкое», «Голубая чашка», «Таланты и поклонники», «В доме на Самотеке», «Конек-горбунок», «Ковалева из провинции», «Спешите делать добро» и «Вечно живые».