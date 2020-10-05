Барнаульцы перегрузили бригады скорой помощи из-за роста заболеваемостью ОРВИ

Барнаул столкнулся с катастрофической нехваткой бригад «скорой помощи» на фоне роста числа пациентов с симптомами ОРВИ. Обеспокоенные люди звонят в «скорую», опасаясь коронавируса, но зачастую дожидаются медиков больше суток. В Минздраве Алтайского края проблему признают, но, по всей видимости, не могут найти полноценного выхода из сложившейся ситуации. Об этом сообщает портал «Вести22».

Барнаульцы, обнаружившие у себя симптомы ОРВИ, жалуются, что помощь порой приходит только на следующий день после обращения в «скорую». Например, горожанка Лариса Кузнецова вызвала медиков для своего больного отца около 22:30 1 октября, а дождалась бригаду только в 8:30 следующего дня. По словам заместителя главврача станции «скорой помощи» Барнаула Евгения Зулинского, это объясняется возросшей нагрузкой на бригады. Нормальное количество вызовов для них – это 800-900 в день. Однако сейчас их число доходит до 1700 в сутки. «Такого количества вызовов не было никогда. Их настолько много, что мы не успеваем обслужить за смену. Они остаются на следующую, например, сегодня у нас осталось 170 с лишним вызовов, не обслуженных с прошлой смены», — рассказал он.

Такое количество вызовов медики объясняют возросшим числом пациентов с симптомами ОРВИ. Разгрузить «скорую» могли бы поликлиники. По целевой программе федерального Минздрава, они должны принимать до 40 % неотложных вызовов, которые поступают на номер 103. По словам Зулинского, при 1600 вызовах на поликлинику должно приходиться 300-400 из них, но на деле передают не более сотни. Поликлиники сейчас, судя по фото очередей в соцсетях, тоже испытывают проблемы из-за хлынувшего потока пациентов с симптомами ОРВИ.

О влиянии роста заболеваемости ОРВИ на ситуацию рассказал министра здравоохранения региона Дмитрий Попов. Его слова приводит официальный сайт правительства Алтайского края. Он утверждает, что эпидемиологическая ситуация в Барнауле оказалась более серьезной, чем в других муниципалитетах. Говоря о возросшей нагрузке на «скорую», министр называет те же цифры, что и Зулинский – около 1700 вызовов в сутки. Проблему пытаются решить, выводя на работу дополнительных операторов, студентов АГМУ и учащихся Барнаульского базового медицинского колледжа — в общей сложности около 500 будущих медиков. Проправительственный Telegram-канал «Ленина,59» в свою очередь сообщает, что уже на текущей неделе в Алтайский край должны поступить 29 новых автомобилей «скорой помощи». 13 их них закуплены на средства федерального бюджета, 16 – регионального. Все они должны быть сразу же переданы в медучреждения, чтобы разгрузить «скорую». Однако вопрос с нехваткой кадров, судя по всему, также стоит остро, и появление новых автомобилей едва ли решит проблему полностью.

Сейчас также за счет изменения профиля больничных отделений и целых медучреждений идет развертывание коек. Так, например, коечный фонд пополнился за счет городской больницы Новоалтайска и заринского роддома, а также Благовещенской ЦРБ. Сколько еще медучреждений должны будут перейти на ковидный профиль – неизвестно. В пресс-службе Минздрава ранее сообщали о том, что это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.