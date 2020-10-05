В Татарстане перед судом предстанет курьер из Петербурга, перевозивший партию наркотиков

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он обвиняется в незаконном сбыте наркотиков.

По версии следствия, 1 сентября 2019 года фигурант дела по указанию сообщника забрал из тайника в Ленинградской области оптовую партию наркотиков и психотропных веществ, а также грибов, содержащих психоактивные вещества. Обвиняемый намеревался сбыть «товар» на территории Московской, Нижегородской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей, Красноярского края, Татарстана и Башкортостана, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Через три дня злоумышленник за рулем автомобиля Mazda 6 был задержан сотрудниками ДПС на стационарном посту полиции «Малиновка», расположенном на 777-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Верхнеуслонском районе Татарстана. Запрещенные вещества были обнаружены и изъяты из незаконного оборота. При этом водитель отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения. Как выяснилось, ранее его уже привлекали к ответственности за пьяную езду.

Спустя несколько дней оперативники обнаружили на территории Сергиево-Посадского района Московской области четыре тайника, откуда изъяли остатки наркотических средств, психотропных веществ и галлюциногенных грибов.

Общий объем изъятых из незаконного оборота запрещенных веществ составил почти 10 кг.

Свою вину мужчина полностью признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верхнеуслонский районный суд РТ для рассмотрения по существу.