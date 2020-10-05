Вы полагаете все это будет носиться? Полагаю, что все это следует шить!

Из использованных медицинских масок, как оказалось, можно сделать не только практичные, но еще и очень модные вещи.

Чего только не было в жизни советского человека: и штопаные колготки, как шутили в те времена, которые надевали под джинсы на субботник. И аккуратно заклеенные скотчем яркие пластиковые пакеты. Не говоря уже о перелицованных, перешитых, переделанных вещах. Да и в наше время тоже стало модным беречь природу и использовать переработанный полиэтилен, пластмассу, чертиков и рыбок из капельниц.

И вполне естественно, что и коронавирус внес свою прагматичную лепту в наш обиход. Появилась одежда из использованных медицинских масок. По Сети распространяется забавное фото с моделями, одетыми «с головы до ног» в маски. Что называется быть в тренде.

Впрочем в России тоже есть умельцы, которые предлагают свои лайфхаки, настоятельно рекомендуя не выбрасывать эту нужную для хозяйства вещь, тем более, что одноразовые очень даже прочные. И то верно, как вспомнишь, за какие деньги покупать приходилось в первый месяц коронавируса, так рука не поднимается. А блогер Илья Варламов вообще предлагал раздавать их вместо георгиевских ленточек, чтобы население хоть как-то сэкономило деньги. Тем более, если вспомнить, по какой цене московский метрополитен продавал медицинские маски. Тут сто раз подумаешь, прежде чем в мусорный контейнер отправить.

Так, одна из мастериц показала телеканалу «360», как можно из аккуратных кусочков (после стирки, естественно) сшить сумку-шоппер, пакет для обуви или чехол для одежды.

Хозяюшка попроще предлагает пустить в дело резинки от маски, а также металлическую пластинку, которая вдета для фиксации маски на носу. А вот кто-то даже цветы «накручивает» из медицинских масок. Но тут, как говорится, на вкус и цвет.

Хотя, надо полагать, что Роспотребнадзору не понравится это народное творчество. Специалисты ведомства настаивают на безопасной утилизации масок после их применения через каждые три часа. Собрать в пакет, герметично закрыть его и только потом выбросить вместе с вирусом.