Турки устроили акцию протеста против строительства новых карьеров

Жители этого района 1 октября заблокировали встречу по оценке воздействия проектов на окружающую среду, подвергнув критике строительство карьера, который будет расположен в 290 метрах от их посёлка, указывает Duvar.

Участники акции протеста заблокировали собрание, заставив чиновников Министерства окружающей среды и урбанизации покинуть зал, где проходила встреча.

Протестующие отметили, что тысячи людей будут подвергнуты угрозам в результате взрыва динамита, что необходимо для создания карьера, добавив, что фруктовые деревья в данном районе перестали давать урожай после строительства шести существующих карьеров у реки.

По словам профессора Эрдогана Атмыша из Ассоциации образования и культуры Бартына, два карьера, предусмотренные планом строительства, приведут к уничтожению 219 га лесных угодий и вырубке около 2 тыс. 500 деревьев.

Эксперт сказал, что разрешение на строительство карьеров вдоль реки является признаком безрассудства городского планирования в Бартыне, и призвал власти прекратить их выдачу в этом районе.