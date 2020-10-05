Способное достроить «Северный поток-2» судно уплыло

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Трубоукладчик «Академик Черский», который называют способным достроить «Северный поток-2» судном, уплыл из Германии в сторону Калининграда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы позиционирования морских судов. Ожидается, что в порт корабль прибудет в среду, 7 октября.

Агентство указывает, что в Калининграде уже стоят два российских судна снабжения: «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета», они также могут принимать участие в строительных работах на газопроводе. До этого «Академик Черский» несколько месяцев простоял в немецком порту Мукран, где хранятся трубы для строительства газопровода.

В начале октября датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG, оператору строительства газопровода «Северный поток-2», разрешение на работу в территориальных водах королевства. На рассмотрение заявки ушло больше десяти месяцев.

Основным препятствием для продолжения строительства сейчас являются санкции США, из-за них швейцарский подрядчик Allseas отказался продолжать работы. На стройке могут работать трубоукладчик «Академик Черский» и баржа «Фортуна», но у них нет страховки. Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию должны были завершить в конце 2019 года, но сроки пришлось переносить. Сейчас проект построен на 94 процента.