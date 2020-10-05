Прокуратура занялась упавшими в обморок на линейке российскими школьниками

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Прокуратура Псковской области начала проверку после того, как за медицинской помощью обратились 13 учеников школы №7 города Великие Луки. Об этом в понедельник, 5 октября, «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, дети потеряли сознание во время торжественной линейки. Школьников разного возраста доставили в Великолукскую детскую городскую больницу. Состояние троих медики оценили как тяжелое, остальных — как среднее. У них взяли анализы, причина произошедшего устанавливается.

О начале доследственной проверки также сообщали в региональном управлении Следственного комитета России.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова заявила, что пищевое отравление вряд ли могло стать причиной госпитализации школьников — все они явились на линейку из дома, а не после уроков. Директор школы в свою очередь предположил, что это тепловой удар.