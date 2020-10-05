Алтайские жириновцы устроили пикет против мобилизации студентов-медиков период подъема ковида

Такой вопрос подняли «жириновцы»

2 октября у стен Алтайского медуниверситета прошел одиночный пикет против привлечения студентов старших курсов к работе в больницах и клиниках без оплаты. Как сообщается на сайте краевого реготделения ЛДПР, партийцы намерены разобраться, почему учащихся используют как бесплатную рабсилу в условиях усугубления эпидситуации. Ранее АГМУ заявил, что старшекурсники таким образом проходят учебную практику.

На пикет у здания вуза вышел помощник депутата Барнаульской гордумы Петр Кайдаш. По его мнению, ситуация с восполнением дефицита кадров в медучреждениях за счет студентов-медиков требует тщательного разбирательства. С его слов, труд учащихся должен как минимум оплачиваться. «Если курсант БЮИ будет выполнять функции по охране порядка, то он понимает, что за это он получает денежное довольствие сотрудника внутренних дел. Чем студент-медик хуже? Стипендия студента не предусматривает выполнение им трудовых функций», — пояснил свою позицию «жириновец».

Также он пикетировал здание крайсовпрофа. Кайдаш уверен, что алтайские профсоюзные организации в текущей ситуации полностью бездействуют. «К сожалению, врачам самим приходится выставлять посты в социальных сетях и рассказывать о своей тяжелой работе. Где поддержка? Где защита? Какие меры приняты, чтобы сохранить медицинский персонал? Только президент встал на защиту наших врачей, сделав «ковидные» доплаты за работу», — отметил активист.

В связи с озвученными проблемами он вспомнил несколько трагических смертей, связанных с коронавирусом. Речь идет о гибели студента сельскохозяйственного студотряда, а также нескольких заслуженных медиков: заведующего первым травматологическим отделением краевой клинической больницы скорой медпомощи Игоря Деева, главврача Железнодорожной больницы Барнаула Александра Зальцмана, заведующего отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергея Ходоренко.

Так, алтайские «жириновцы» намерены разобраться, почему студентов привлекают к работе в медучреждениях в опасных условиях распространения ковида, причем бесплатно. «Принудительное прохождение практики в поликлиниках в этой связи выглядит весьма сомнительным решением», — считают алтайские представители ЛДПР.

Напомним, что на онлайн-конференции 28 сентября министр здравоохранения края Дмитрий Попов говорил о необходимости восполнения дефицита медицинских работников. На тот момент с АГМУ обсуждался вопрос о «подкреплении» из порядка 300 студентов.

Позднее старшекурсники вуза сообщили, что их в принудительном порядке отравляют работать в больницы и поликлиники Барнаула с 30 сентября. Формально данная работа считается учебной практикой и не оплачивается. Многие студенты не согласны с такими условиями «учебы» на фоне рисков из-за коронавируса. Впрочем, у АГМУ на этот счет другой взгляд. По мнению руководства вуза, большинство учащихся с энтузиазмом восприняли возможность попрактиковаться в «полевых» условиях.