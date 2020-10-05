Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Дагестана Владимира Васильева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Временно исполняющим обязанности руководителя Дагестана назначен Сергей Меликов. Васильев стал советником президента РФ.

Васильев написал заявление об отставке по собственному желанию. Он руководил регионом в течение трех лет — с 3 октября 2017 года. С февраля 2018-го председателем правительства Дагестана является бывший министр экономики Татарстана Артем Здунов.

Меликов родился в городе Орехово-Зуево Московской области. Окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Участвовал в первой чеченской войне. Ранее работал полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, первым заместителем директора федеральной службы войск национальной гвардии РФ. С сентября 2019 года занимал должность сенатора от правительства Ставропольского края.

О том, что в Кремле обсуждают отставку Васильева, стало известно в конце сентября. Источники РБК утверждали, что претензий к губернатору у администрации президента нет, а причина — в возрасте главы региона (в августе ему исполнился 71 год) и определенных проблемах со здоровьем.