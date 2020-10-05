Пост почетный, но с подвохом: Путин сменил главу Дагестана на врио

Эксперты предсказывают полную смену состава правительства республики и опасаются, что она может дестабилизировать ситуацию, хотя и выглядит логичной.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Дагестан Владимира Васильева. Ранее Васильев сам подал заявление об отставке. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен сенатор от Ставропольского края Сергей Меликов.

Все это выяснилось в ходе встречи Путина с Васильевым и Меликовым, которая состоялась 5 октября в режиме видеоконференции. Информация о ней появилась на сайте Кремля. «Работа интересная, люди интересные, республика. Там всё уникальное», — описал Дагестан глава государства.

Президент попросил Васильева оценить собственное руководство республикой, продлившееся чуть более трех лет. «Вы многое сделали для развития республики, особенно в это сложное время. Многие вещи не боялись брать на себя и очень достойно выполняли свой долг», — подчеркнул российский лидер.

Фото: kremlin.ru

Васильев напомнил, что был назначен на этот пост в 2017 году на фоне грандиозного коррупционного скандала и получил прямое указание «зачистить» регион от мздоимцев. «Мы тогда стали чемпионами в стране по количеству привлеченных к ответственности должностных лиц. Сократилось откровенное воровство, завышение объемов работ, улучшилось качество», — подчеркнул свои заслуги уходящий в отставку губернатор.

По словам Васильева, еще совсем недавно бюджет республики составлял 100 млрд рублей, а сейчас он превышает 170 млрд рублей. Глава Дагестана (теперь уже бывший) сообщил, что на вверенной ему территории были выявлены множественные факты хищения электроэнергии и подделки документов с целью оформления инвалидности и получения пособий.

Фото: kremlin.ru

По слухам, в Москве к Васильеву нет настолько серьезных претензий, чтобы его отставку инициировали оттуда. Лучшее тому подтверждение — назначение Васильева советником президента РФ, о котором Путин объявил все на том же видеосовещании.

Руководитель Центра политических исследований и технологий Григорий Киселев отметил, что перед Васильевым действительно стояли исключительно задачи по борьбе с коррупцией — поскольку нехватка денег в бюджете на реализацию многих целей обуславливалась именно воровством. И эти задачи, по мнению эксперта, во многом удалось успешно решить.

Политолог Андрей Решетов анонсировал полную «реструктуризацию» власти в Дагестане в случае ухода премьер-министра регионального правительства Артема Здунова и его заместителей. Эксперт считает их сильными влиятельными политиками, которые вряд ли придутся ко двору в команде нового главы республики.

Григорий Киселев, говоря о возможной отставке дагестанского правительства, назвал этот сценарий развития событий закономерным, поскольку вся политика федерального центра относительно Дагестана по-прежнему ориентирована на разрыв внутренних коррупционных связей. Метод смены кадров, по мнению эксперта, является классическим средством решения коррупционной проблемы и активно практикуется еще с античных времен.

Андрей Решетов обратил внимание на заслугу Васильева в части формирования позитивного имиджа Дагестана — во всяком случае, в СМИ резко сократилось количество новостей о картельных сговорах, чиновничьих аферах, крупных злоупотреблениях и т.п. ««При этом есть локальные проблемы, которые остаются неразрешенными долгое время. В качестве примера та же история с братьями-пастухами Гасангусейновыми, убитыми силовиками. Она не касается многих, но сама наносит имиджевый удар как по Васильеву, поддержавшему силовиков, так и по региону», — напомнил политолог.

По поводу кандидатуры врио главы Дагестана, назначенного Путиным, у экспертов пока особо интересных выводов нет. Слухи о том, что Меликова могут поставить на руководство северокавказской республикой, ходили и раньше при сменах власти в регионе. Он является кадровым военным, окончил военную академию Генштаба, в 2014-16 годах работал полпредом президента РФ в СКФО, потом занимал пост первого заместителя начальника главного штаба внутренних войск МВД России, затем был назначен первым замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) и ушел с этой должности в 2019 году по собственному желанию.

Действующий полпред в СКФО Юрий Чайка оперативно поздравил Меликова с новым назначением и отметил, что ему предстоит решать на этом посту важные вопросы, связанные с социально-экономическим развитием республики. Он также пожелал новому врио главы Дагестана успехов в работе.

Напомним, ранее 5 октября стало известно, что на самоизоляцию из-за заражения коронавирусом ушел один из российских губернаторов.