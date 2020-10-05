Совет директоров Витрины ТВ утвердил назначение нового гендиректора и вход ГПМХ

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Согласно изменениям в реестре, Сергей Сторожев назначен генеральным директором Витрина ТВ. Совет директоров утвердил кандидатуру, подтвердили в компании.

С момента основания Витрину ТВ возглавлял Алексей Янчишин. За 3 года работы был создан автономный программно-аппаратный комплекс, вещание в интернет-среде через Витрину ТВ уже осуществляет 21 канал, из которых 17 – каналы первого и второго мультиплексов. Витрина ТВ уже работает с более чем 150-ю площадками, распространяющими телеканалы в интернете.

С момента запуска «Витрины ТВ» было закрыто более 70 пиратских площадок, нелегально распространявших контент телеканалов. Рост количества уникальных пользователей за год составил от 100% до 300% в зависимости от телеканала, что повлияло на рост рекламного инвентаря и выручку.

В период режима самоизоляции платформа «Витрина ТВ» выдержала нагрузки пикового смотрения, в том числе во время обращений президента РФ, когда количество одновременно смотрящих пользователей увеличивалось более чем в 4 раза относительно средних пиковых значений.

Также совет директоров Витрины ТВ утвердил вход ГПМХ в Витрину ТВ. Каналы ГПМХ с июля подключаются к единому индустриальному решению Витрина ТВ — уже работают ТНТ, ТВ3, Пятница, Матч, НТВ.

По словам председателя совета директоров Витрины ТВ Ольги Паскиной, инвестиционный этап проекта закончен. «С вхождением ГПМХ компания переходит к своей целевой структуре. Поставленные учредителями задачи по построению платформы и созданию системы дистрибуции выполнены. Развитием платформы продолжит заниматься команда Витрины ТВ во главе с Сергеем Сторожевым, ранее работающим в компании исполнительным директором. Мы убеждены, что технический и операционный опыт Сергея поможет расширить линейку продуктов и услуг Витрины ТВ», — прокомментировала Паскина.

Сергей ранее работал на Первом канале техническим директором Дирекции интернет-вещания. В числе реализованных им проектов: перезапуск стриминговой платформы и сайта Первого канала, реализация клиентской врезки интернет-рекламы, участие в реализации BigTV Rating, проведение интернет-вещания чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Также Сторожев принимал участие в организационной и технической работе по созданию Витрина ТВ со стороны Первого канала.

Напомним, что Витрина ТВ учреждена крупнейшими российскими медиахолдингами для стандартизации вещания эфирных телеканалов в Интернет-среде, унификации продажи рекламы, измерений, а также борьбы с пиратством.

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