Путин принял отставку главы Дагестана и назначил его советником

В поселке Мирном в Казани вспыхнул крупный пожар. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. По словам интернет-пользователей, горел один из домов на улице Новосельской. На месте работают пожарные. О жертвах и пострадавших не сообщается. ...