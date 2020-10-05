ФРГ призывает стороны к немедленному прекращению огня в Карабахе

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Defence Ministry of Armenia/Reuters

Германия призывает к немедленному прекращению военного конфликта в Нагорном Карабахе, началу переговоров между сторонами без предварительных условий. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает РИА «Новости».

«Есть внезапная и негативная эскалация конфликта, и поэтому… немедленное прекращение огня необходимо. К этому призывает ЕС, Совет ЕС и, конечно, правительство ФРГ», — подчеркнул германский политик.

По его словам, только после прекращения огня можно будет прийти к мирному решению конфликта. Он отметил, что важно перейти без предварительных условий к содержательным переговорам между Баку и Ереваном.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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