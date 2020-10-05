Заместитель главы Бийска покидает должность фоне провала благоустройства

Заместитель главы Бийска по ЖКХ, энергетике, транспорту и связи Олег Гузеев уходит в отставку с 5 октября. Об этом сообщает «Бийский рабочий». Официальной информации о том, с чем связан уход чиновника, пока нет, однако вполне вероятно, что это объясняется провалами в области городского благоустройства. О том, кто займет его место, в администрации города пока не смогли сообщить.

Сам Олег Гузеев подтвердил, что 5 октября – его последний рабочий день на должности замглавы, однако не стал сообщать изданию подробности. Где он продолжит свою трудовую деятельность – пока неизвестно. О том, кто займет его место, в администрации города сообщить не смогли.

Издание отмечает, что уход Гузеева может быть связан с провалом реализации проекта «Городская среда» в Бийске. Подрядчик, победивший в конкурсе на благоустройство дворов наукограда, по всей видимости, не справился с задачей, поскольку многие дворы до сих пор стоят лишь на первом этапе благоустройства, притом, что благоприятный период для проведения работ почти истек. Если работы по федеральному проекту окажутся невыполненными, то муниципалитет будет обязан вернуть выделенные на это субсидии в федеральную казну.

Олег Гузеев пробыл в кресле замглавы города немногим более двух лет. В администрации Гузеев курировал сферу топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи. До этого он был депутатом гордумы и возглавлял городскую ячейку «Справедливой России».