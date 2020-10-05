Стало известно, о чем Путин и Клинтон говорили после гибели «Курска», – беседа рассекречена

Стало известно, о чем Владимир Путин и Билл Клинтон (президент США в 1993–2001 годах — прим. ред.) говорили после гибели подводной лодки «Курск». Документы, опубликованные на сайте цифровой библиотеки Клинтона, датированы 1999−2001-го, ранее они имели гриф «секретно».

В ходе одного из опубликованных разговоров Клинтон выразил сожаление в связи с гибелью подлодки и предположил, что Путину пришлось столкнуться с «множеством критики».

«Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей», — ответил Путин (перевод «Медуза»).

Он также рассказал, что весь экипаж «Курска» погиб в течение 60 или 90 секунд. В корпусе была двухметровая дыра, через которую затопило первые три отсека подлодки.

«Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела. В этих водах много трески — плоти на костях может не остаться. Мы пытались спустить на тормозах всю данную шумиху, но некоторые люди странные, и они просто продолжали ее подпитывать», — отметил Путин.

Напомним, в августе 2000 года в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка К-141 «Курск». На борту находились 118 человек.