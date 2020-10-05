Признать нельзя отрицать: пошли тревожные сигналы о закрытии границ и самоизоляции

При этом на официальном уровне чиновники отказываются признавать, что ситуация хуже, чем даже следует из статистики. Главное — не говорить про карантин.

Как и следовало ожидать, то, что так упорно не желали признавать российские власти, все-таки случилось: страну накрыла вторая волна пандемии коронавируса — и отнюдь не в том смысле, который вкладывает в это понятие мэр Москвы Сергей Собянин.

«Второй волной обычно называют вторичное заболевание. Так вот этого нет», — сказал градоначальник на днях. Этого и впрямь вроде бы нет (во всяком случае, пока), но зато есть другое — резкий рост заболеваемости, новые локальные вспышки, массовое обратное перепрофилирование больниц под ковид-центры и отправка школьников на удаленку.

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Заверения, которые еще совсем недавно звучали из уст чиновников в бодро-уверенном тоне, сменились осторожными формулировками с использованием характерных слов типа «допускаем» и «не исключаем», а некоторые — вроде давшего большое интервью РИА Новости сенатора Валерия Рязанского — открыто начали признавать, что все плохо, будет хуже, и прежние обещания насчет невозможности повторного карантина следует забыть.

Рязанов сообщил, что в Совете Федерации обсуждается вопрос о возможном закрытии границ РФ (в плане остановки авиасообщения, которое и так толком не возобновилось, запрета на выезд для «простых» туристов и, разумеется, блокировки въезда «простым» иностранцам«). При этом, по словам сенатора, повторное введение карантина в верхней палате российского парламента исключают — разве что »добровольную самоизоляцию».

Валерий Рязанский. Фото: Совет Федерации

Заявление звучит странно, если учесть, что в ряде регионов, включая Москву и Подмосковье, уже введена эта самая «добровольная самоизоляция» для лиц старше 65 лет и/или страдающих хроническими заболеваниями.

Сегодня министерство просвещения наконец-таки сподобилось официально признать, что идея с 1 сентября вернуть школьников с дистанта на очное обучение оказалась не слишком удачной. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил по всей столице удлиненные каникулы, а сейчас уже стало ясно, что после них дети, скорее всего, так и останутся сидеть по домам. Источник в Минпросвещения заявил, что в столице будет введено удаленное обучение. Разумеется, тут же последовало официальное опровержение с заверениями в том, что система продолжит работать в прежнем порядке — с закрытием отдельных школ в отдельных регионах в случае необходимости.

Таким опровержениям, разумеется, грош цена: скорее всего, кто-то из ведомства поспешил выдать «секрет», который планировалось обнародовать ближе к концу каникул, то есть через пару недель. Что к тому моменту будет твориться в стране, учитывая ежесуточный прирост новых случаев коронавируса, даже представить сложно.

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Кроме того, уже не впервые вполне себе официальные лица делают успокоительные заявления, которые опровергаются реальностью буквально через считаные дни. Например, весной перед закрытием границ спикер Совфеда Валентина Матвиенко убедительно объясняла, что в России ситуация нормальная, и необходимости прибегать к радикальным мерам нет. Это было 14 марта, а вскоре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о полном закрытии границ с конца месяца.

Куда больше доверия вызывает, к примеру, сегодняшняя публикация «Ведомостей», которые со ссылкой на источник в московской мэрии пишут, что столичные власти рассматривают возвращение карантина как одну из возможных мер в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Разумеется, на официальном уровне возможность «закрытия» и введения пропускного режима со штрафами за выгул собаки более чем в 100 метрах от дома яростно отвергается. Но это опять же мало что значит. Не зря же в последнее время так активно развивается система распознавания лиц на городских камерах видеонаблюдения. Говорят, Москва даже поделилась наработками с рядом других регионов.

Характерна занятая властями позиция (ее, в частности, регулярно озвучивает глава Роспотребнадзора): в ухудшении ситуации с коронавирусом виноваты нарушители масочного режима и прочих требований безопасности. Действительно, граждане откровенно плюют на нормы и запреты: вот, например, сегодня в московском метро мужчина избил попутчицу, которая кашляла и при этом была без маски. Штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты составляет 5 тысяч рублей, но «сдавать» друг друга пассажиры не могут: нарушителей выявляют контролеры во время рейдов.

Но существует и другая точка зрения: с возвращением семей из летних отпусков, во время которых люди предсказуемо расслаблялись и ничего не соблюдали, но при этом сидели впритык в самолете, ездили на экскурсии в автобусах и т.п., их дети пошли в школы и там начали «обмениваться» инфекциями, принося их домой и заражая родителей. Сами они в большинстве случаев переносят коронавирус бессимптомно.

Не исключено, что подъем заболеваемости начался как раз в сентябре, а статистика показала его только сейчас по одной простой причине: она, похоже, вообще показывает не совсем то. Как ранее сообщал «Блокнот» со ссылкой на исследование видных московских ученых, в апреле-мае 2020 года подозрительно много жителей столицы умерли от ожирения, сахарного диабета второй степени и других заболеваний, на которые еще в феврале-марте списывали в разы меньше смертей. И — та-дам! — у подавляющего большинства этих пациентов был диагностирован ковид.

Иными словами, в свидетельствах о смерти меняли местами основное и сопутствующее заболевание. Так и оказывалось, что люди с ишемической болезнью сердца или нефритом умирали не от коронавируса. Соответственно, статистика оперативного штаба эти смерти не отражала. Между тем, от одного только ожирения в Москве за апрель-май умерли 27 мужчин и 40 женщин.

О различных способах манипуляции коронавирусной статистикой рассказывал главный редактор сети изданий «Блокнот» Олег Пахолков. По его словам, с некоторых пор у людей с явными симптомами ковида перестали брать анализ и начали уверенно диагностировать ОРВИ. Люди вынуждены были лечиться дома, хотя общеизвестно, что это смертельно опасно, и уже после выздоровления получали в частных клиниках результаты платных тестов, свидетельствующие о перенесенном коронавирусе и наличии антител.

Чтобы скрывать истинное положение дел, применяются откровенно изуверские методы: например, в Ростове у пациентов ковид-центра отбирают мобильные телефоны, лишая их последней возможности связи с родными, — и цинично объявляют, что на смартфоне якобы плодятся опасные для больных бактерии. На самом же деле все очевидно: просто никому из чиновников от медицины не хочется, чтобы сделанные пациентами кадры из «красной зоны» просочились в сеть и стали достоянием общественности.

Олег Пахолков отметил также ряд других тревожных признаков: обещанное широкое распространение ПЦР-тестов на COVID так и не состоялось, анонсированная на осень вакцинация отечественным препаратом откровенно задерживается, не до конца испытанное лекарство от коронавируса с кучей опаснейших побочных эффектов поступило в аптеки по цене МРОТ. А насколько стремительно ухудшается ситуация с распространением болезни в России, можно понять по динамике, которую ежедневно публикует «Блокнот». Сегодня, к примеру, зафиксировано 10,8 тысячи новых случаев коронавируса, из них 3537 приходится на Москву.