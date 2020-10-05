5-річний хлопчик з Волині, якого сильно побив п’яний батько, – у важкому стані в реанімації

Лікарі волинської обласної лікарні розповіли про стан п’ятьох дітей, яких напередодні побив батько. Двох з них – госпіталізовані, одна дитина у реанімації.

Про це розповіла Суспільному лікарка-анестазілог Надія Катаман.

У відділенні реанімації та анестезіології перебуває 5-річний хлопчик. Лікарі кажуть, що його стан важкий. У дитини медики діагностували закриту черепно-мозкову травму важкого ступеня, струс мозку важкого ступеня, забій грудної клітки та черевної порожнини, правобічний пневмоторакс з подальшим дренуванням.

«Він виконує все і боїться сказати, що в нього болить. Хлопчик дуже наляканий, у нього емоційний стрес», — каже Надія Катаман.

Нагадаємо, що хлопчика та ще чотирьох його братів та сестер побив нетверезий батько. Про це лікарям розповіла матір дітей. Напередодні, 4 жовтня, вона разом з дітьми звернулася до Рожищенської районної лікарні.

Після огляду дітей направили до обласного дитячого територіального медичного об’єднання. Маму та дітей госпіталізували.

У трьох діток виявили синці. Мама з ними провела ніч в обласній дитячій лікарні у приймально-діагностичному відділенні. Сьогодні зранку їх виписали додому, — розповіла лікарка.

Ще одна дівчинка зі струсом мозку переведена у відділення неврології. Найважчий п’ятирічний хлопчик. Про переведення його з реанімації, поки не йдеться. Лікарі кажуть, що діти пробудуть у лікарні щонайменше тиждень.