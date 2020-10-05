Ведущая медассоциация Турции поставила под сомнение изменение показателей Минздрава по COVID-19

Напомним, что 30 сентября Коджа заявил, что «пациенты» с COVID-19 — это люди с клиническими симптомами, тогда как «случаи» включают тех, у кого симптомы не проявляются.

«Согласно медицинской науке пациенты и случаи — это одно и то же. Не играйте с нашим здоровьем и нашим разумом!» — цитирует Duvar заявление TTB от 1 октября.

Ассоциация также отметила, что 18 июля Министерство здравоохранения зарегистрировало 963 «случая» и 942 «пациента» на следующий день, поставив под сомнение несоответствие цифр.

«Поскольку пациенты и случаи — разные вещи, что изменилось в одночасье, когда все случаи вдруг стали пациентами?» — спросили в TTB.

Минздрав изменил формулировку данных, которые публиковались ежедневно, в июле. По состоянию на 29 июля данные отражали ежедневное количество новых «пациентов», а до этого — ежедневное количество новых «случаев».