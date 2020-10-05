Минздрав рассказал о создании лекарства от COVID-19 на основе крови переболевших

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России разрабатывают лекарство от коронавируса на основе плазмы крови переболевших. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаила Мурашко. Его слова передает ТАСС.

По словам Мурашко, полученный препарат будут использовать для лечения тяжелобольных пациентов.

«Это иммуноглобулин антиковидный и для производства этого препарата будет использоваться материал, плазма переболевших пациентов, для того, чтобы выпускать уже высокоцентрированный препарат для введения тяжело больным», — сказал Мурашко журналистам.

Ранее препарат для лечения коронавируса российского производства «Арепливир» поступил в аптеки. Розничная стоимость «Арепливира» составила 12 320 рублей за 40 таблеток.

Заместитель исполнительного директора по разработке, регистрации и трансферу готовых лекарственных средств Елена Маскаева рассказала, что доклинические испытания препарата на животных показали его эффективность, позволив заблокировать вирус.

Альтернатива «Арепливиру» — препарат «Коронавир» — стоит в аптеках 11 550 рублей. В продажу также вскоре поступит третье лекарство — «Авифавир». Он будет стоить заметно дешевле — около 8 тысяч рублей.