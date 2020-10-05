Познер предложил ковид-диссидентам жить в вольере

Владимир ПознерФото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский телеведущий Владимир Познер выразил свою точку зрения по поводу людей, которые отрицают существование COVID-19 и отказываются носить маски и перчатки в общественных местах. Слова журналиста передает сайт «Познер Online».

Телеведущий сказал, что не сомневается в существовании вируса, поэтому делает все возможное, чтобы не заболеть. Познер выполняет предписания московских властей насчет ношения маски и перчаток в местах большого скопления людей. При этом тех, кто отказывается от мер предосторожности, он называет «возможным источником болезни» для него и близких.

«Я предложил бы ковид-диссидентам тоже жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя», — заключил Познер. По его мнению, нежелание носить маску в общественных местах является угрозой для чужих жизней.

В конце сентября 2020 года Познер предложил жестоко штрафовать россиян, отрицающих существование коронавируса и считающих ненужным носить маски.