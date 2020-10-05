Лавров анонсировал подготовку заявления глав МИД РФ, Франции и США по Карабаху

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о подготовке заявления глав МИД России, Франции и США по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, министры стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ выступят с заявлением по ситуации в карабахском регионе.

«Но, конечно же, надо думать не только о заявлениях, но и о конкретных шагах, которые нужно предпринять для прекращения кровопролития и возвращения ситуации в русло переговоров», — отметил Лавров во время встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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