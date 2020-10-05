Алтайские дорожники отремонтировали рассыпающуюся часовню месте гибели Михаила Евдокимова

Часовня после ремонта

Подрядчик завершил ремонтные работы на мемориальном комплексе, построенном на месте гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Еще летом текущего года очевидцы отмечали, что часовня стала разрушаться. Теперь же, как сообщается на сайте краевого Минтранса, проблема устранена.

О том, что часовня, построенная в 2006 году на месте гибели Евдокимова, стала разрушаться, в июле текущего года стали сообщать жители региона. Они писали, что на объекте стала отслаиваться штукатурка, а стены пошли трещинами. «Не хотелось бы, чтобы память о Михаиле Евдокимове ушла в разруху и стерлась с лица земли», — писали подписчики сообщества Barnaul22 «ВКонтакте».

Теперь, как сообщают в Минтрансе региона, на объекте силами «Юго-Восточного ДСУ» удалось завершить косметический ремонт. Старая плитка и лестница были демонтированы, бетон укреплен, а поверхности загрунтованы. Помимо этого, рабочие оштукатурили колонны, зачистили металлические детали и выполнили необходимые сварочные и гидроизоляционные работы. Окончательным этапом ремонта стала двойная покраска колонн с последующей отделкой мрамором. В рамках контракта работы по содержанию объекта будут продолжены.