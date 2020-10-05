Роспотребнадзор по РТ оценил возможность перевода школ на «дистант» вслед за Москвой

Руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что в Татарстане переводить школы на дистанционное обучение в настоящее время не планируется.

«Нет, на сегодня не рассматривается. У нас всего 25 педагогов и 7 школьников [заразились COVID-19] с 1 сентября в разных школах. На сегодня двое детей выздоровели, уже вышли в школу, пятеро остаются на карантине. Среди 400 тыс. школьников такое количество случаев совершенно не говорит о том, чтобы мы всех оставшихся школьников отправили на дистанционное обучение», — отметила специалист.

«Мы видим результат того, что, если мы своевременно выявляем случаи среди педагогов и учеников в школе и оперативно проводим противоэпидемические мероприятия (изолируем больного, наблюдение за контактными и их обследование, дезинфекция, ограничение передвижения класса по школе), это не приносит никаких проблем. На сегодня оснований для перевода школ на дистанционное обучение в РТ нет», — пояснила Патяшина.

Сегодня минпросвещения РФ заявило, что школы Москвы из-за роста заболеваемости коронавирусом переведут на «дистант». Кроме столицы, на «удаленку» могут уйти учащиеся школ в Ульяновской области и на Сахалине.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил школьные каникулы и обязал работающие в столице компании с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

2 октября о вероятном изменении формата обучения школьников заявил источник в администрации столицы. Он указывал, что ситуация, которую прогнозируют в столице к концу октября, вряд ли позволит продолжить обучение в очном режиме.

В минобрнауки РТ ранее заявили, что осенние школьные каникулы пройдут по штатному графику.