«Лечили и от СПИДа, и от красной волчанки»: Ирина Слуцкая ответила на слухи о болезни

Фигуристка ответила на слухи о том, что она находится чуть ли не при смерти.

Прославенная российская спортсменка, 41-летняя фигуристка Ирина Слуцкая ответила на слухи о своем заболевании. Недавно СМИ стали писать о том, что двукратная чемпионка мира неизлечимо больна, что спровоцировало беспокойство у поклонников. Говорили, что спортсменка чуть ли не при смерти. Слуцкая обратилась к поклонникам, чтобы развеять домыслы.

Диагноз Ирине поставили еще 17 лет назад – системное ревматоидное заболевание. У спортсменки стала болеть нога, обратившись к врачам, она выяснила, что у нее васкулит. Заболевание не помешало Слуцкой стать мамой троих детей и вести полноценную жизнь. Слуцкая шокирована сообщениями в личку, где обеспокоенные поклонники лечили ее от самых невообразимых болезней.

«Очень была удивлена количеству сообщений в директ с предложением помощи. Меня «лечили» там и от СПИДа, и от красной волчанки, и от ревматоидного артрита. Дорогие неравнодушные, я доверяю только доказательной медицине. Не надо меня лечить», — обратилась она к фанатам.

Она возмущена новостями о том, что «скоро склеит ласты». Фигуристка заметила, что уже 17 лет живет с васкулитом, о чем она говорила публично и не раз, но ей приятнее, чтобы обсуждались ее достижения, но никак не болезнь.

«Я горжусь тем, что я первая исполняла сложнейшие элементы, которые сейчас исполняют. Я горжусь тем, что занесена в книгу рекордов Гиннесса. Но не тем, что я болею», — подчеркнула Слуцкая.

Ирина отметила, что готова рассказывать людям о васкулите, чтобы своим примером показывать, что и с этим заболеванием можно вести полноценную жизнь, быть мамой, работать, а не просто, узнав о диагнозе, сложить руки и готовиться к самому худшему.

«Я очень рада, что я многих вдохновляю. Что можно в ремиссии прекрасно жить, как и я. Родить троих детей, как и я. Будьте здоровы», — заключила спортсменка.

Напомним, 2 октября Ирина Слуцкая рассказала, что ей приходится принимать гормональные препараты из-за ревматоидного заболевания сосудов. Она не раз отмечала, что васкулит не лечится и может привести к летальному исходу.

Отметим, что Ирина Слуцкая — серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призер Олимпийских игр в 2006 году, двукратная чемпионка мира и первая в истории одиночница — 7-кратная чемпионка Европы и 4-кратная победительница финалов серии Гран-при. В 2006 году объявила о завершении спортивной карьеры. У нее есть трое детей — 13-летний Артем, 10-летняя Варвара и дочь Кира, которой в декабре 2020 исполнится 1 годик.

Интересно, что ранее слухи о тяжелом состоянии здоровья появились вокруг 66-летнего артиста Бориса Моисеева. Сообщалось, что исполнитель хита «Голубая луна» прикован к постели после перенесенного инсульта. Вдобавок сообщалось, что артист находится и в бедственном финансовом положении. Однако директор Моисеева опроверг все эти слухи, отметив, что Борис Михайлович хорошо себя чувствует. Те, кто распространил эти слухи, позже извинились и прислали певцу букет цветов и корзину фруктов.