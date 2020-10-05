Московских студентов начали переводить на дистанционное обучение

Власти пока не говорят о выявлении вспышек коронавирусной инфекции в высших учебных заведениях Москвы. Однако некоторых студентов все-таки перевели на уделенное обучение. Это связано с выявлением Covid-19 у учащихся. Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, университеты пока не спешат полностью закрываться и продолжают работать.Будут ли закрывать ВУЗы на карантин

По словам главы Министерства образования и науки Валерия Фалькова, сегодня учебные заведения работают в соответствии с санитарными правилами. Преподаватели и студенты постоянно используют средства индивидуальной защиты: носят маски, применяют антисептики, соблюдают социальную дистанцию. Данное заявление чиновника было сделано 15 сентября.

На следующий день в СМИ появилась информация о выявлении 10 случаев заражения коронавирусной инфекции в одном из российских вузов. Речь идет о Сибирском федеральном университете, расположенном в Красноярске. Инфицированные были из разных курсов и специальностей. Контактные лица были установлены и отправлены на двухнедельный карантин.

В столичной прессе вышли новости о выявлении случае заражений коронавирусом в НИУ ВШЭ. Covid-19 нашли у студентов и преподавателей. В рамках борьбы с распространением смертельного вируса часть студентов была отправлена на удаленное обучение.

Руководство высшего учебного заведения также напомнило учащимся и сотрудникам университета, что масочный режим не является формальностью. Макси помогают снизить риск распространения коронавирусом.

Если человек будет игнорировать ношение маски, его пообещали привлечь к дисциплинарной ответственности. На первый раз нарушитель отделается замечанием, а в следующий раз может быть вынесен выговор. Отметим, что увольнять педагогов или отчислять студентов за отсутствие маски никто не собирается.

Сегодня эпидемиологическая обстановка в России продолжает ухудшаться. В день фиксируется более 10 тысяч новых случаев заражения Covid-19. Однако власти пока не торопятся вводить карантин.