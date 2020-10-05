Песков объяснил, почему Путин пока не поговорил с президентами Турции и Азербайджана

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин до сих пор не поговорил с коллегами из Турции и Азербайджана Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Помощник президента объяснил это тем, что все зависит «от рабочих графиков президента и целесообразности разговоров».

«Это вовсе не означает, что российская сторона испытывает какой-то дефицит в рабочих контактах. Напротив, министр Лавров находится в постоянном контакте со своими коллегами из Азербайджана и Турции», — ответил Песков.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова предоставить военную помощь Азербайджану для войны в Нагорном Карабахе, если он предоставит соответствующий запрос.

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