В Детском мире на Лубянке выявили нарушения «масочного режима»

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2015 год
Илья Питалев/РИА «Новости»
В Центральном детском магазине на Лубянке в Москве выявили нарушения «перчаточно-масочного режима». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков управления Роспотребнадзора по столице Ольгу Куликову.
«Сегодня специалистами управления Роспотребнадзора по Москве был осуществлен осмотр детских магазинов, расположенных в Центральном детском магазине на Лубянке. В ходе осмотра выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, отсутствие рециркуляторов», — рассказала Куликова.
Она добавила, что за нарушения предусмотрены штрафы в размере до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
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