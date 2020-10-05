СМИ сообщили заражении коронавирусом мэра города Алтайском крае

Глава Бийска Александр Студеникин получил положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает «ПолитСибРу» со ссылкой на источник. Если это так, то ближайшие две недели чиновник проведет на самоизоляции.

По данным издания, положительный результат теста Студеникин получил 5 октября. По сведениям источника, госпитализация чиновнику не потребовалась, он находится дома. О том, заразился ли кто-то из его окружения, пока не известно.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко получил положительный тест на COVID-19 22 сентября. Глава региона изначально изолировался дома. Несмотря на температуру, он продолжил работать удаленно. 27 сентября губернатора госпитализировали с двухсторонней пневмонией. В официальном комментарии правительства было указано, что в настоящее время тест на коронавирус у Виктора Томенко отрицательный. 30 сентября глава региона записал видео для подписчиков в Instagram. Он рассказал о своем самочувствии, поблагодарил за поддержку и призвал соблюдать меры профилактики, чтобы не заразиться коронавирусом.

Также принимавший участие в прогулке с губернатором 19 сентября глава Барнаула Вячеслав Франк не заразился COVID-19 — сданный им тест показал отрицательный результат. Мэр чувствует себя хорошо и находится на рабочем месте, уточнили в администрации. Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич тест не сдавала. Как она сама рассказала журналистам, у нее не было признаков болезни, никаких крупных мероприятий и встреч с этого момента в Думе не проводилось. Все вопросы решаются в рабочем режиме. Ранее также стало известно, что тест председателя Алтайского Заксобрания Александра Романенко на коронавирус тоже оказался отрицательным. Но одновременно с этим выявили несколько заразившихся депутатов АКЗС. Очную сессию, запланированную на 24 сентября, пришлось отменить.

Известно также, что на «удаленку» из-за подтвержденного COVID-19 сотрудников ушли администрация Каменского района, министерство спорта Алтайского края, хоккейная команда «Динамо-Алтай» и баскетбольные клуб «Барнаул».