Кудрин: Составляя экономический прогноз, власти не учли один фактор​

Падение российской экономики в 2020 году будет сильнее прогноза правительства, ожидающего снижения ВВП России на 3,9% из-за последствий пандемии и карантинных ограничений, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на парламентских слушаниях в Совете Федерации о проекте бюджета на 2021−2023 годы.

«Бюджет основывается на макропрогнозе, согласно которому в 2021 году ожидается восстановительный рост (ВВП России на 3,3%. — РБК). Должен сказать, что прогноз не учитывает второй волны COVID-19, которая, по сути, к сожалению, началась», — констатировал он.

«Тем самым падение ВВП этого года все-таки наверное будет больше, чем по официальному прогнозу: где-то от 4 до 5%. Точных оценок еще не сделано, но понятно, что нам тогда придется в начале года корректировать прогноз и на 2021 год. Потому что наверное первый квартал, зима будут сложными для экономического роста, и показатели роста на следующий год тоже могут быть скорректированы», — предупредил он.

Среднегодовой темп роста российской экономики с 2013 по 2019 годы составлял менее 1%, то есть Россия переживает период очень низких темпов роста ВВП. «Поэтому планирование, что в следующем году мы выйдем на больше чем 3% роста можно ожидать, если считать этот годом отскока после кризиса, после снижения, но в последующие годы, в 2022-ом и 2023-м, ожидания роста выше 3% являются оптимистическими», — считает Кудрин.