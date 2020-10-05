На гастроли без мужа: Наташа Королева заменила Тарзана сыном на сцене

Мужчина изменил супруге после 17 лет брака.

Певица Наташа Королева отправилась в тур по городам России. Несмотря на секс-скандал, случившийся с ее мужем, артистка нашла в себе силы продолжать работать, тем более, когда из-за пандемии все артисты и так полгода просидели дома без концертов. Как отмечают СМИ, впервые за многие годы Королева отправилась на гастроли без Сергея Глушко (Тарзана). Замену своему партнеру на сцене Наташа долго не искала — с ней поехал 18-летний сын Архип, который идет по стопам матери и планирует строить музыкальную карьеру.

В Сеть попал фрагмент видео с репетиции концерта Королевой в Костроме. Певица исполнила свой хит «Я тебе, конечно, верю» вместе с Архипом (ранее эту песню Королева всегда пела с мужем). Юноша вжился в образ кавалера Наташи и нежно прикоснулся к ее носу. Видео вызвало неоднозначные эмоции у пользователей. Одни похвалили Архипа за то, что тот старается петь без фонограммы, другие назвали ситуацию абсурдной.

«Испанский стыд», «Хоть бы людей пожалели», «Ну голоса же нет совсем», — раскритиковали выступление звездной мамы и сына.

Архип дебютировал на сцене как самостоятельный артист в июне 2020 года. Молодой человек выступил под творческим псевдонимом Грек на выпускном концерте в парке Горького. Пользователи Tik-Tok знают Архипа как исполнителя трека «Бутылка вина». Пока не известно, как долго Глушко-младший будет заменять отца на выступлениях. Возможно, Королева приняла такое решение, чтобы не акцентировать внимание публики на скандале с изменой Тарзана. Сама певица намекнула поклонникам, что не собирается разводиться с мужем и даст ему второй шанс.

Напомним, что в сентябре стриптизер Тарзан публично признался, что у него был интим с двумя девушками, пока Королева отсутствовала дома. Одна из любовниц Тарзана, Анастасия Шульженко, заявила, что беременна после их бурной ночи. Позже девушка появилась на ток-шоу на федеральном канале, где сделала тест на беременность. Он показал, что Шульженко врет.

Скандал из-за измены Тарзана своей супруге спровоцировал в шоу-бизнесе много шуток и пародий. Например, Ксения Собчак «поддержала» певицу, перепев ее песню «Синие лебеди», где говорила, что «один мальчишка под сраку лет решил проверить — мужик он или нет». Подкалывала экс-любовника и сама Анастасия Шульженко. Сделала она это под песню Наташи Королевой «Красная помада».

Отметим, что после скандала с изменой артистка выпустила песню, в которой повествует о разочаровании в мужчинах. Из-за этого пользователи решили, что вся история с изменой была всего лишь пиаром.