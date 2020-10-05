«Анкара не колебалась из-за санкций ЕС в отношении Восточного Средиземноморья»

Высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что санкции не остановят Турцию, и предположил, что они могут поставить под угрозу запланированный диалог между Анкарой и Афинами по спорным морским границам и правам на нефть и газ, пишет Duvar.

Издание напоминает, что недавно лидеры ЕС приняли решение «наказать» Турцию, если она продолжит операции в спорных водах. Санкции могут вступить в силу уже в декабре, если «провокации», по их словам, не прекратятся.

Напряжённость между Турцией и Грецией, членами НАТО, обострилась в последнее время, однако недавно обе стороны заявили, что возобновят «переговоры», которые закончились в 2016 году.

Переговоры — это попытка «вовлечь Грецию в диалог, и в конце концов Греция согласилась на это, и мы надеемся возобновить их в ближайшее время», вероятно, в этом месяце, сказал турецкий чиновник Duvar.

Но «если ЕС применит санкции, это нас не остановит», заверил аноним. «Напротив, это укрепило бы нашу решимость и было бы негативной позицией со стороны Европейского союза. <…> Мы будем продолжать нашу программу, как мы это делали. Санкции — это не правильный путь и (они — ред.) не помешают нам защитить наши права на наш континентальный шельф, а также права турок-киприотов», — добавил чиновник.

Однако Алисса де Карбоннель, заместитель директора по Европе и Центральной Азии Международной кризисной группы, заявила, что согласие Анкары продолжить переговоры с Афинами было тем, что застопорило ужесточение санкций.

«Но если Турция отозвала один разведывательный корабль, у неё всё ещё есть два в водах, на которые претендует Кипр. Самый маленький член ЕС будет продолжать настаивать на санкциях на повестке дня до тех пор, пока они это делают», — сказал де Карбоннель.

Напомним, что выступая в парламенте 1 октября, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция предпочитает разрешать разногласия в Восточном Средиземноморье путём диалога и не стремится к напряжённости и столкновениям в регионе.

Между тем турецкий аналитик Беркай Мандырачи заявил, что результаты саммита лидеров ЕС были «лучшими из тех, на которые Анкара могла надеяться».

«Вместо того, чтобы зацикливаться на сохраняющейся угрозе санкций, Анкара должна воспользоваться возможностью, предоставленной конструктивной линией, которая была выработана на саммите ЕС, чтобы вновь активизировать позитивную политическую повестку дня с ЕС», — добавил аналитик.