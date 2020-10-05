У женщины после мазка на COVID-19 из носа начала вытекать мозговая жидкость

Медики частенько в шутку тесты на Covid-19 называют «соскобом мозга», так как они практически достают его. Для американки шутка превратилась в реальность. Мозговая жидкость начала капать не сразу. Женщина, когда состояние ухудшилось, обратилась к врачу, специалист и диагностировал проблему.

Рентген показал наличие отверстия у основания черепа. Медики из Университета Айовы отметили, что проблема у женщины была вызвана не только самим тестом, но и дефектом черепа. Ватная палочка сделала маленькое отверстие, которое в итоге расширилось. Это первый раз, когда популярный тест привел к таким последствиям.

Женщина, имя которой не разглашается, проходила тестирование на коронавирус, чтобы ей провели некоторую операцию. Больницы требуют подтверждения отсутствия вируса ради безопасности медицинского персонала.

Тест на Covid-19 можно пройти тремя способами: мазком из носоглотки, мазком из нижней части рта или путем сдачи слюны в пробирку. В первом случае используется длинная ватная палочка, которая не в состоянии повредить мозг, поскольку его защищает череп. Палочка вставляется в ноздрю, проходит через мышечную и соединительную ткани, а затем достигает черепа. Тест считается безопасным, а случай с жительницей Америки – исключительным.