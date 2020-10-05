Представлен новый безопасный метод борьбы с раком без медикаментов

Разработка принадлежит медикам из Наньянского технологического университета, она получила название «Троянский конь». Точно как в легенде, специалисты получили возможность напрямую проникать внутрь раковых клеток и разрушать их.

Основу решения составляют наночастицы, покрытые аминокислотой L-фенилаланин. Это соединение не вырабатывается в теле человека, но зато активно поступает с мясом и молочными продуктами. Именно L-фенилаланин способствует развитию онкологии.

Раковая клетка, когда видит L-фенилаланин, ничего не подозревает, поэтому никакой ответной реакции не происходит. Наночастицы беспрепятственно проникают в клетки и повышают скорость выработки активных форм кислорода (АФК). Так и происходит уничтожение онкологии, при этом здоровые клетки не повреждаются.

L-фенилаланин можно назвать троянским конем, это вещество маскирует главный компонент, отметил доктор Далтон Тэй. Исследования на грызунах подтвердили эффективность разработки и отсутствие побочных действий, в отличие от той же химиотерапии. Метод «Троянский конь» позволил ликвидировать 80% онкологических поражений в грудной клетке, коже и желудке. Это такой же показатель, как при химиотерапии. Разработка будет особенно полезной при рецидивах, когда рак уже не восприимчив к медикаментам.