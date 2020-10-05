Представлен новый безопасный метод борьбы с раком без медикаментов

|Специалисты Сингапура представили новый революционный метод уничтожения раковых клеток, который уже был успешно протестирован на мышах. Новый вариант лечения не предполагает использования химических веществ, поэтому негативных побочных эффектов не имеется, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
Разработка принадлежит медикам из Наньянского технологического университета, она получила название «Троянский конь». Точно как в легенде, специалисты получили возможность напрямую проникать внутрь раковых клеток и разрушать их.
Основу решения составляют наночастицы, покрытые аминокислотой L-фенилаланин. Это соединение не вырабатывается в теле человека, но зато активно поступает с мясом и молочными продуктами. Именно L-фенилаланин способствует развитию онкологии.
Раковая клетка, когда видит L-фенилаланин, ничего не подозревает, поэтому никакой ответной реакции не происходит. Наночастицы беспрепятственно проникают в клетки и повышают скорость выработки активных форм кислорода (АФК). Так и происходит уничтожение онкологии, при этом здоровые клетки не повреждаются.
L-фенилаланин можно назвать троянским конем, это вещество маскирует главный компонент, отметил доктор Далтон Тэй. Исследования на грызунах подтвердили эффективность разработки и отсутствие побочных действий, в отличие от той же химиотерапии. Метод «Троянский конь» позволил ликвидировать 80% онкологических поражений в грудной клетке, коже и желудке. Это такой же показатель, как при химиотерапии. Разработка будет особенно полезной при рецидивах, когда рак уже не восприимчив к медикаментам.