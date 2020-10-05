Названы продукты, после которых еще больше хочется есть

Некоторые люди замечают, что советы по правильному и низкокалорийному питанию не работают, так как после потребления того или иного продукта хочется есть еще больше. Как итог – срывы и более калорийные перекусы. Врач-эндокринолог из клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, каких советов в питании точно не стоит придерживаться, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Во-первых, стоит учесть, что в маленьком кусочке пищи может быть много калорий. Таким образом не удастся обмануть организм: в теле имеется блуждающий нерв, который посылает сигналы в мозг о полноценной трапезе только в том случае, если человек съел достаточное количество пищи (именно по объему, а не питательной ценности). Важно потреблять белки, жиры и углеводы одновременно, а не разделять пищу. Один салат не утолит голод, а лишь немного отсрочит его. Во-вторых, популярный совет пить кефир на ночь, чтобы не хотелось есть, можно забыть. Пища имеет инсулиновый и гликемический индекс. Первый отражает уровень инсулина в крови после потребления продукта, а второй – уровень глюкозы, тоже после трапезы. Кефир имеет мало калорий и обладает низким гликемическим индексом. Вот только инсулиновый индекс у этого продукта весьма высокий. Чем выше показатель, тем быстрее происходит насыщение, а затем – чувство голода. Вот почему после выпитого кефира худеющие часто бегут к холодильнику ночью. В, третьих, яблоки и вообще любые фрукты – плохой перекус. Важно, чтобы пища содержала белок. Фруктоза приводит к снижению мелонила-КоА – вещества, которое играет важную роль в выработке энергии на клеточном уровне и регулировании энергетического баланса в головном мозге. Через время после поедания фруктов ощущается сильное желание съесть что-то еще. При поступлении белка в организм уменьшается скорость всасывания углеводов, появление жировой ткани заменяется построением мышечной. Главное – есть в меру.