В МЧС отчитались об отсутствии тысяч погибших морских животных на Камчатке

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В МЧС отчитались об отсутствии на берегу Халактырского пляжа на Камчатке тысяч погибших морских животных. С таким заявлением выступил начальник регионального управления МЧС Игорь Михно, передает РИА Новости в понедельник, 5 октября.

«Не может быть такого, что десятки тонн морских животных унесло океаном. Мы сразу обследовали те места, в которых якобы производились (…) съемки, но там ничего не нашли. Никаких пятен на воде и постороннего запаха тоже нет», — сказал он в эфире из ситуационного центра.

Кроме того, по словам Михно, отобранные Роспотребнадзором пробы воды не показали превышений уровня загрязнения. «Водолазы погружались: вода чистая, дно чистое, никаких жжений кожи не было, никаких нарушений в медицинских показателях у сотрудников зафиксировано не было», — добавил он.

В заключение Михно заявил, что МЧС продолжает мониторинг обстановки и ежедневно обследует береговую линию и морскую акваторию.

О том, что на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных, стало известно ранее. Серферы жаловались на тошноту, ухудшение зрения, температуру и першение в горле после погружения в воду. Позднее пляжи с мертвыми животными обнаружили еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили содержание фенола и нефтепродуктов.

4 октября сообщалось, что Генпрокуратура России взяла на контроль проверку загрязнения в акватории Тихого океана на Камчатке. В ведомстве уточнили, что территория проверки расширена из-за дополнительных данных о загрязнении на других участках. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил краевому Минздраву дополнительно обследовать серферов, пострадавших на загрязненном пляже, а также пригрозил увольнениями в связи со случившимся.