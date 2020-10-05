Фарит Ханифов стал новым руководителем минтранса РТ

Новым министром транспорта и дорожного хозяйства Татарстана стал Фарит Ханифов, ранее руководивший министерством строительства, архитектуры и ЖКХ республики. Об этом сообщил информированный источник «БИЗНЕС Online». Информацию позже подтвердили в пресс-службе президента республики.

Фарит Ханифов

Напомним, Ленар Сафин, возглавлявший минтранс РТ в течение 10 лет, в сентябре стал сенатором. Обязанности руководителя ведомства временно исполнял заместитель руководителя ведомства Артем Чукин.

Ханифов возглавлял минстрой республики чуть больше 8 месяцев — его назначили в конце января.