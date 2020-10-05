«Придется уйти»: губернатор Омской области заболел коронавирусом

Александр Бурков вынужден был уйти на самоизоляцию и работать дистанционно.

Глава Омской области Александр Бурков узнал, что заразился коронавирусом. О необходимости уйти в режим самоизоляции губернатор сообщил жителям своего региона на странице в соцсети.

«Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошёл тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат. К сожалению, придётся уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно. Участие во всех мероприятиях тоже вынужден отложить. Неукоснительно выполняю все рекомендации медиков», — написал Бурков.

Также глава региона обратился с просьбой ко всем жителям беречь себя и близких.

По данным динамики коронавируса, который «Блокнот» публикует ежедневно, на 4 октября, в Омской области с начала пандемии выявлено 11 410 случаев заражения COVID-19, 9 456 человек выздоровели, 316 пациентов скончались.

К слову сказать, первым в Сибири коронавирусом заболел глава Тувы Шолбана Кара-оола. Коронавирусную инфекцию у него обнаружили еще в мае. Однако предполагалось, что он во второй раз переболел СOVID-19, хотя некоторые вирусологи говорят, что такое невозможно и предполагают, что главу республики не долечили при первом заражении. Но некоторые ученые высказали мнение, что носители двух штаммов могут во второй раз перенести коронавирусную инфекцию. А вот буквально накануне появилось мнение вирусолога, что надежды на коллективный иммунитет нет, поскольку через полгода коронавирусом могут заболеть и те, кто уже заразился весной.

Тяжело перенес заболевание глава Чечни Рамзан Кадыров. Он даже был перевезен в Москву на лечение. В начале сентябре коронавирусом переболел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава края попал в больницу с двухсторонним воспалением легких.