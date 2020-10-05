СМИ: Турция испытает систему С-400 в период 5-16 октября

Покупка Турцией ракетной системы производства России, страны, считающейся противником США, привела к тому, что Турция была исключена Вашингтоном из программы истребителей F-35, напоминает издание.

В соответствии с соглашением между управлением воздушного транспорта, административных дел президента и управлением начальника Генерального штаба, в период с 5 по 16 октября на ракетный полигон Синоп будет направлено 10 воздушных целей типа «баньши» для использования в испытаниях системы ПВО С-400.

«Испытательные выстрелы системы вооружения С-400 будут произведены на ракетном полигоне Синоп в период с 5 по 16 октября 2020 года для обеспечения боеспособности системы вооружения С-400, возможности обнаружения и сопровождения радаров системы, возможности системы связи, а также возможности управления стрельбой и командного управления», — говорится в документе.

Согласно документу, президент разрешил предварительную активацию системы обороны перед испытаниями в Синопе для проверки возможностей радаров на аэродроме Мюртед под Анкарой в период с 28 сентября по 2 октября. Батареи С-400, 10 воздушных целей типа «баньши», наземная станция управления БПЛА и другое необходимое оборудование, которое должно было быть подготовлено на авиабазе Мюртед до 26 сентября, будут переброшены в Синоп 5 октября.

Активация может привести к санкциям CAATSA

Издание напоминает, что Вашингтон с осторожностью относится к системе С-400, которая, по его утверждению, может собирать данные об истребителях F-35, и Турция, союзник НАТО, приобрела эту систему в 2017 году после сближения с Россией, поскольку первым лидером, призвавшим президента Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержку после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года, был Владимир Путин.

Напряжённость между США и Турцией обострилась после приобретения, и попытки Вашингтона убедить Анкару избавиться от этой системы оказались тщетными.

После того как Россия начала поставки системы С-400 в Турцию в июле 2019 года, США исключили Турцию из своего списка партнёров по программе F-35.

17 июля Палата представителей США приняла закон О противодействии российскому экспорту вооружений при поддержке двух партий, который определил бы приобретение Турцией С-400 как «значительную сделку в соответствии с разделом 231 Закона О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA)», заявил тогда представитель республиканской партии Адам Кинцингер.

В свою очередь президент США Дональд Трамп воздержался от введения жестких санкций CAATSA в отношении Турции в то время, ограничив реакцию страны на исключение Турции из списка F-35.