Рудковская показала коляску за полмиллиона рублей и подверглась критике

Фото: @rudkovskayaofficial

Российский продюсер Яна Рудковская показала поклонникам атрибуты своей роскошной жизни и была обругана в сети. Соответсвующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На кадрах знаменитость стоит во дворе собственного дома вместе с сыном Александром, известном в соцсетях как Гном Гномыч, и новорожденным Арсением, который лежит в коляске модного дома Dior. Стоимость коляски на сайте бренда составляет 7,3 тысячи долларов (569 тысяч рублей). Также на снимке семья позирует в нарядах и обуви той же марки.