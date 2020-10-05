Воронки от снарядов: Ереван показал атакованный Степанакерт

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Последствия обстрелов в Степанакерте

Последствия обстрелов в Степанакерте

РИА «Новости»

Ереван обнародовал видео атаки на столицу непризнанной республики Нагорный Карабах — Степанакерт. Также запечатлены последствия нападения: поврежденные машины и здания, воронки от снарядов. По сообщениям СМИ, сейчас жителей этого и ряда других городов НКР эвакуируют.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян разместила в своем Facebook видео атаки по столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерту.

На кадрах видна атака на город, до этого слышен звук воздушной тревоги.

Во второй части ролика продемонстрированы последствия удара: искореженные гражданские автомобили, разрушенные жилые дома, воронки от разорвавшихся снарядов.

Видео последствий нападения на непризнанную республику также разместил в своем Facebook единый инфоцентр Армении. О случившемся рассказали пережившие артобстрел местные жительницы. «У меня больше нет дома, нет ничего», — цитирует РИА «Новости» Лиану Агасян.

По ее словам, она родилась в Степанакерте и видела уже три войны. «Мой муж был дома, когда по нему ударила ракета. Ему удалось спрятаться, иначе он мог бы серьезно пострадать из-за разбившихся стекол. Он даже мог умереть», — сказала женщина.

До этого РИА «Новости» сообщало, что местные жители, в основном женщины и дети, активно уезжают из столицы Нагорного Карабаха в Армению после нескольких артиллерийских ударов по городу.

Как передавало агентство, жители непризнанной республики собираются в центре города около гостиницы. По информации РИА «Новости», в числе беженцев много инвалидов, пожилых людей, есть лежачие. В большинстве своем, они находятся в сопровождении кого-то из родственников. Местные жители привозят им воду и продукты, которые могут пригодиться во время ожидания автобуса.

«Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои. В городе остаются только мужчины, всем остальным лучше уехать», — приводит агентство слова желающих уехать из Карабаха.

На данный момент города вдоль линии соприкосновения с азербайджанской армией, в частности, Мартакерт, Мартуни, Гадрут, практически опустели, отмечает корреспондент агентства.

Жители этих населенных пунктов уже покинули республику или перебрались в Степанакерт, где еще частично продолжается повседневная жизнь, в том числе работают магазины.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее дал интервью каналу «Аль-Арабия», в котором заявил, что не может согласиться с отсутствием военного решения конфликта в Нагорном Карабахе. «Я часто слышу, что у конфликта нет военного решения. Я с этим не согласен», — подчеркнул Алиев.

Он напомнил, что переговоры идут уже 28 лет, но международное сообщество не смогло предоставить политического урегулирования ситуации в Карабахе.

«Если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, Азербайджан сделает это сам», — сказал азербайджанский лидер.

Алиев ранее обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в срыве мирных переговоров из-за «неопытности и неосведомленности в политике» армянского лидера. Президент Азербайджана выразил мнение, что вина в обострении обстановки в Нагорном Карабахе лежит на руководстве Армении и ряде стран, которые «хотели продолжения оккупации и статус-кво».

Баку 27 сентября заявил, что армянские Вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. При этом в минобороны Армении тоже сообщили, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». Как утверждал Ереван, Азербайджан «начал наступление» на карабахском направлении.

В непризнанной НКР уточнили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, среди которых — столица Степанакерт.

Власти республики призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Аналогичным образом поступила и Армения. Позже военное положение в ряде городов ввел и Азербайджан. Он также объявил частичную мобилизацию.

Конфликт в Нагорном Карабахе остается нерешенным с февраля 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В 1992-1994 годах происходили вооруженные столкновения, в результате которых Баку потерял контроль над автономией, а также семью прилегающими районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию ситуации в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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