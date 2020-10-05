Переходившая дорогу красный жительница Барнаула продолжила серию с пострадавшими пешеходами

По
mavit
-
4

Переходившая дорогу красный жительница Барнаула продолжила серию с пострадавшими пешеходами

Пострадавшая женщина

Ночью 3 октября на барнаульском проспекте Ленина сбили женщина, которая пересекала дорогу по переходу, но на запрещающий сигнал светофора. Как сообщили ИА «Банкфакс» в отделе пропаганды ГИБДД города, пострадавшей понадобилась госпитализация. Кроме того, за последние дни на магистралях краевого центра произошло несколько аварий при довольно странных обстоятельствах.

Переходившая дорогу красный жительница Барнаула продолжила серию с пострадавшими пешеходами

Фура протащила легковушку несколько метров

По данным правоохранителей, после полуночи 3 октября возле дома по проспекту Ленина, 92 в Барнауле 20-летний водитель Toyota Verossa наехал на 38-летнюю женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход получила телесные повреждения, ей была оказана медпомощь с последующей госпитализацией. По факту данного ДТП проводится проверка.

Вместе с тем в тот же день барнаульские автомобилисты стали свидетелями другой аварии. В сообществе «Инцидент Барнаул» «ВКонтакте» опубликовано видео, как фура несколько метров протащила легковой автомобиль по улице Власихинской. Комментаторы предположили, что он попал в слепую зону водителя грузовика, который, вероятно, не заметил препятствия на своем пути. Однако скрип колес во время тарана не заметить было трудно.

Переходившая дорогу красный жительница Барнаула продолжила серию с пострадавшими пешеходами

Вездеход перевернулся на Новом мосту

Кроме того, уже утром 5 октября на Новом мосту в Барнауле перевернулся полуприцеп с крупным вездеходом. Как сообщили очевидцы, на въезде в город образовался затор. По данным ГИБДД, в данном происшествии никто не пострадал. По фото трудно определить марку опрокинутого внедорожника. Некоторые пользователи соцсетей отметили, что это может быть российский вездеход-амфибия «Шерп».

Напомним, что за последний месяц в Барнауле произошло несколько серьезных ДТП с пострадавшими. В основном травмы получают пешеходы, пересекающие дорогу по нерегулируемым переходам. В связи с участившимися происшествиями, прокуратура организовала проверку в ГИБДД и среди профильных чиновников по профилактике и недопущению подобных инцидентов.