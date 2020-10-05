Переходившая дорогу красный жительница Барнаула продолжила серию с пострадавшими пешеходами

Пострадавшая женщина

Ночью 3 октября на барнаульском проспекте Ленина сбили женщина, которая пересекала дорогу по переходу, но на запрещающий сигнал светофора. Как сообщили ИА «Банкфакс» в отделе пропаганды ГИБДД города, пострадавшей понадобилась госпитализация. Кроме того, за последние дни на магистралях краевого центра произошло несколько аварий при довольно странных обстоятельствах.

Фура протащила легковушку несколько метров

По данным правоохранителей, после полуночи 3 октября возле дома по проспекту Ленина, 92 в Барнауле 20-летний водитель Toyota Verossa наехал на 38-летнюю женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход получила телесные повреждения, ей была оказана медпомощь с последующей госпитализацией. По факту данного ДТП проводится проверка.

Вместе с тем в тот же день барнаульские автомобилисты стали свидетелями другой аварии. В сообществе «Инцидент Барнаул» «ВКонтакте» опубликовано видео, как фура несколько метров протащила легковой автомобиль по улице Власихинской. Комментаторы предположили, что он попал в слепую зону водителя грузовика, который, вероятно, не заметил препятствия на своем пути. Однако скрип колес во время тарана не заметить было трудно.

Вездеход перевернулся на Новом мосту

Кроме того, уже утром 5 октября на Новом мосту в Барнауле перевернулся полуприцеп с крупным вездеходом. Как сообщили очевидцы, на въезде в город образовался затор. По данным ГИБДД, в данном происшествии никто не пострадал. По фото трудно определить марку опрокинутого внедорожника. Некоторые пользователи соцсетей отметили, что это может быть российский вездеход-амфибия «Шерп».

Напомним, что за последний месяц в Барнауле произошло несколько серьезных ДТП с пострадавшими. В основном травмы получают пешеходы, пересекающие дорогу по нерегулируемым переходам. В связи с участившимися происшествиями, прокуратура организовала проверку в ГИБДД и среди профильных чиновников по профилактике и недопущению подобных инцидентов.