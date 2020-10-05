Россияне шарахаются от новой вакцины от коронавируса

Свыше 70 процентов граждан не готовы прививаться от чумы XXI века

Двадцать три процента опрошенных россиян готовы сделать прививку от коронавируса. Такие данные содержатся в исследовании «Единой России». При этом не готовы к вакцинации 73 процента респондентов, еще четыре процента сказали, что переболели COVID-19, поэтому прививка им не нужна.

Выяснилось, что абсолютное большинство опрошенных (93 процента) считают, что вакцинацию от коронавирусной инфекции необходимо проводить на добровольной основе. Семь процентов уверены, что прививки нужно сделать обязательными для всех.

В исследовании также отмечается, что вакцину российского производства предпочли бы 24 процента респондентов, при этом только 13 процентов хотели бы привиться зарубежной вакциной. 63 процента опрошенных признались, что для них не имеет значения, чьего производства вакцина, главное — ее эффективность.

Более половины россиян заявили, что ожидают второй волны пандемии коронавирусной инефкции, 37 процентов, впрочем, с ними не согласились. Согласно исследованию, не верят в существование коронавируса 11 процентов россиян.

Многие россияне категорически отказываются прививаться от коронавируса

По мнению терапевта Сергея Фролова, многие россияне с недоверием относятся к новой вакцине. «Людей смущает сразу несколько обстоятельств: во-первых, вакцина появилась слишком быстро, поэтому многие опасаются, что препарат еще «сырой». К тому же, в нашем обществе до сих пор люди с недоверием относятся к вакцинации – стан пресловутых «антипрививочников» по-прежнему очень силен», — пояснил он «Блокноту».

По словам Фролова, некоторые недооценивают коварство и опасность коронавирусной инфекции: «Отчасти в этом повинно неверное информирование на начальном этапе эпидемии: тогда заявлялось, чтио новая инфекция опасна исключительно для стариков, а для молодых – якобы никакой опасности не представляет. Сейчас мы увидели, что это никак. Последствия коронавируса непредсказуемы, инфекция чревата самыми разными осложнениями».

Напомним, Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — «Спутник V», российский Минздрав зарегистрировал ее в минувшем августа. Сообщалось, что препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. В сентябре стартовала пострегистрационная фаза клинических испытаний: как ожидается, вакцину проверят на 40 тысячах человек.

Ранее главный редактор «Блокнота» Олег Пахолков рассказывал о том, что даже непроверенная до конца вакцина не так страшна, как то, что несет нам COVID-19.

При этом на фоне набирающей обороты второй волны коронавируса чиновники мухлюют со статистикой заболеваемости.

Ранее президент России Владимир Путин дал интервью тележурналисту Сергею Брилеву, фрагмент которого вышел в программе «60 минут» «России-1». В частности гарант рассказал о том, как себя чувствует его дочь после принятия вакцины от коронавируса, а также о том, когда российские ученые внедрят разработку.