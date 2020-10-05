Рита Ора привлекла внимание к обувному бизнесу съемкой в откровенных нарядах

Фото: SHoeDazzle

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора снялась в откровенных нарядах для привлечения внимания к своему бизнесу. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

29-летняя знаменитость показала обувную линейку Rita Ora x ShoeDazzle, в которой представлены самые разные модели: туфли на каблуках, кроссовки, ботфорты и грубые ботинки в армейском стиле. «Я думаю, что важно иметь обувь, которая вселяет в вас уверенность. Именно это побудило меня к сотрудничеству с ShoeDazzle», — отметила она.

Так, на одном из фото певица позирует в кроп-топе, брюках цвета хаки и ботфортах на каблуках длиной выше колена и со шнуровкой. На другом снимке Ору запечатлели в мини-платье серебряного цвета с декольте и отделкой в виде перьев, а также прозрачных босоножках на каблуках со стразами. На третьем кадре она позирует в клетчатом тренче на голое тело и черных ботильонах на каблуках с деталью в виде тонких золотистых цепочек.

В сентябре Рита Ора поделилась снимком в просвечивающем грудь боди. На размещенных в сети кадрах она позирует напротив зеркала в черном изделии из полупрозрачной ткани. Автором снимков стал британский фотогрф Ронан Парк (Ronan Park).