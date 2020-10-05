Динамика коронавируса на 4 октября

За последние сутки в России подтвержденных случаев COVID-19 – 10 499 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 920 (27,8%) без клинических проявлений.

Россия

10 499 новых заражений за сутки

3 284 человек за сутки выздоровело

107 за сутки умерло

1 215 001 зараженных за все время

214 500 зараженных на данную минуту

21358 человек умер за все время

На 7 108 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 3,31%)

Москва

3327 новых заражений

944 человека за сутки выздоровело

29 за сутки умерло

303 940 зараженных за все время

44 956 зараженных на данную минуту

5 343 человека умерло за все время

На 2354 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,52%)

Мир

283 212 новых заражения

235 285 человек за сутки выздоровело

4 553 за сутки умерло

34 907 906 заражённых за все время

7 795 685 зараженных на данную минуту

1 033 249 человек умерло за все время

На 43 374 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,005%)

Ванадзор, Армения

США

(по данным на 4 октября)

11 621 новое заражение

10 662 человек за сутки выздоровело

230 за сутки умерло

7 600 846 зараженных за все время

2 568 060 зараженных на данную минуту

214 277 человек умерло за все время

На 729 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,02%)

Италия

(по данным на 3 октября)

2 843 новых заражения

1 247 человек за сутки выздоровело

27 за сутки умерло

322 751 зараженных за все время

55 566 зараженных на данную минуту

35 968 человека умерло за все время

На 1569 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,82%)

Тернополь, Украина

Украина

(по данным на 3 октября)

4 661 новых заражений

2 146 за сутки выздоровело

92 за сутки умер

222 322 зараженных за все время

119 232 зараженных на данную минуту

4 353 человека умерло за все время

На 2 423 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,03%)

Белоруссия

(по данным на 3 октября)

431 новых заражений

166 за сутки выздоровело

7 за сутки умерло

79 852 зараженных за все время

3 853 заражено на момент времени

851 человек умер за все время.

На 258 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 6,6%)

Молдова

(по данным на 3 октября)

872 новых заражений

473 за сутки выздоровело

9 за сутки умерло

55 888 зараженных за все время

14 060 зараженных на данную минуту

1 353 человек умерло за все время

На 390 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,77%)

Армения

(по данным на 3 октября)

543 новое заражение

177 за сутки выздоровело

6 за сутки умерло

51 925 зараженный за все время

6 370 зараженных на данную минуту

972 человек умерло за все время

На 360 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 5,65%)

Казахстан

(по данным на 4 октября)

71 новых заражений

95 за сутки выздоровело

0 за сутки умерло

108 177 зараженных за все время

3 247 зараженных на данную минуту

1 725 человек умер за все время

На 24 человек сократилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 0,73%)

Узбекистан

(по данным на 4 октября)

314 новых заражений

398 за сутки выздоровело

1 за сутки умерло

58 238 зараженных за все время

2 907 зараженных на данную минуту

477 человек умерло за все время

На 85 человек сократилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 2,92%)

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Острый воспалительный синдром, который ранее регистрировали у детей и связывали его с COVID-19, нашли у взрослых. Об этом свидетельствуют данные центров по контролю и профилактике заболеваний США. У заболевших, не имевших острых респираторных заболеваний, возникали проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом, в частности аритмии и боли в животе.;

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Самая крупная сеть кинотеатров в Великобритании — Cineworld — временно закроется из-за того, что киностудии в связи с пандемией коронавируса откладывают премьеры ожидаемых фильмов. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники;

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Созданную Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук (Центр им. Чумакова) вакцину против новой коронавирусной инфекции можно будет использовать сразу после успешного завершения всех клинических испытаний. Об этом сообщил генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов. Примерные сроки — ноябрь этого года.